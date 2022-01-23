2022/01/23 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الأحد ، درجات الحرارة للمحافظات العراقية اليوم.

ادناه درجات الحرارة:

بغداد 2 تحت الصفر

السليمانية 11 تحت الصفر

نينوى 3 تحت الصفر

الأنبار 1 تحت الصفر

النجف الأشرف 1 تحت الصفر

البصرة 1

ديالى 3 تحت الصفر

أربيل 3 تحت الصفر

واسط 2 تحت الصفر

بابل 2 تحت الصفر

كربلاء المقدسة 2 تحت الصفر

كركوك 2 تحت الصفر

ميسان 1 تحت الصفر

ذي قار 1 تحت الصفر

الديوانية 2 تحت الصفر

المثنى 1 تحت الصفر

صلاح الدين 3 تحت الصفر

دهوك 4 تحت الصفر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصل لـ11 تحت الصفر.. درجات الحرارة في المحافظات العراقية ليوم الأحد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصل لـ11 تحت الصفر.. درجات الحرارة في المحافظات العراقية ليوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).