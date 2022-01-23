هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية في مالي

2022/01/23 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مصدر محلي في مالي أن هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي البلد الأفريقي.وقال المصدر إن "هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي". وتعهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكري في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد شمال مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.وتنص خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من خمسة آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.المصدر: سبوتنيك

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