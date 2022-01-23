إيران تستغل جائحة كورونا لتحقيق

2022/01/23 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يعاني فيه العالم من جائحة كورونا، وجدت إيران ضالتها باستغلال الأزمة لتحقيق أهداف "جيوسياسية" وتعزيز "سيطرتها"، وفق لتقرير أعدته مجموعة "سيبيللين" المتخصصة بتقييم المخاطر السياسية، بحسب صحيفة "عرب نيوز".

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