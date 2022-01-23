أم تقاضي فيسبوك و

2022/01/23 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت والدة سيلينا رودريغيز (11 عاما) دعوى ضد شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"سناب شات" بتهمة "عدم وجود حماية كافية" من دفع ابنتها إلى الانتحار في يوليو 2021.

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