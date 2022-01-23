العراقيون يعانون من العتمة وإستخدام أساليب بدائية للتدفئة والإستحمام

2022/01/23 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع ساعات الحصول على الكهرباء وعدم كفاية الحصة الوقودية المواطنون يعانون من العتمة وإستخدام أساليب بدائية للتدفئة والإستحمام بغداد – قصي منذر انتقد مواطنون في بغداد والمحافظات امس ، صمت وزارة الكهرباء بعد تراجع ساعات الحصول على الطاقة بنحو 20 ساعة انقطاع مقابل اربع ساعات تجهيز ،وسط ارتفاع اسعار امبير المولدات ، وتحديد حصة العائلة […]

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