مصدر يروي تفاصيل حادثة قتل محام في بغداد: تحرش بزوجة الضابط ففجر رأسه!

2022/01/23 | 02:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، الاحد، تفاصيل حادثة مقتل محام في مجمع بسماية شرقي بغداد، مبينا أن المحامي تحرش بزوجة الضابط، وفقا لقوله.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالساعة (1400) من يوم 22/1/2022 وصلت معلومات عن وجود حادث قتل مشاجرة واطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية داخل مجمع بسماية السكني تم الانتقال إلى محل الحادث وتبين اصابة المدعو (ايهاب محمد لطيف) تولد ( 1987 ) يسكن (بغداد الجديدة -النعيرية) مصاب باطلاقة نارية في منطقة الرأس وحالته خطرة وتم نقله الى مستشفى الجملة العصبية وبعدها فارق الحياة".

وأضاف أن "المعلومات تشير الى ان من قام باطلاق النار عليه هو المدعو (علي غازي مهدي عبد حمادي الياسري) من تولد (1985) وهو ضابط برتبة مقدم، مدير شعبة التحقيقات والمخدرات في وزارة الداخلية ويسكن مجمع بسماية".

وأشار الى انه "حسب المعلومات سبب المشاجرة هو تحرش المحامي بزوجة (الضابط)"، وفقا لمعلومات المصدر.

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