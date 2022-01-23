الصراع حول الأرض في السودان (9) - تاج السر عثمان

2022/01/23 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تاسعا :1 : نهب الأراضي في فترة انقلاب الانقاذ: 30 يونيو 1989 – أبريل 2019م في بداية هذه الفترة صدر قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994 الذي أشار في المادة (13) " يجوز نزع ملكية الأرض للمصلحة العامة بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 عند ممارسة الوزير لسلطاته بموجب أحكام المادة 9(ج) ، (ه) ، (و)، كما أشار في المادة (14) الي نزع ملكية الأرض التي لم تُعم ......





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