غوتيريش يطالب الدول الغنية بـ100 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي

2022/01/23 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها حيال توفير الاعتمادات المالية لمساعدة الدول الفقيرة بمكافحة التغير المناخي.وكتب غوتيريش في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "يجب على الدول الغنية أن تعمل بصورة جيدة لتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار من أجل دعم جهود الدول الفقيرة في مكافحة التغيرات المناخية".وأضاف: "الوعد بتوفير هذا الدعم لا يمكن أن ينتظر حتى 2023...يجب أن يتم هذا العام".وتابع: "العالم يواجه حالة طوارئ، وليس لدينا فرصة للانتظار لعام آخر".

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