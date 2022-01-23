القومية العربية طريق الخلاص:نحو مشروع عربي مقاوم(ج١) - غسان ابو نجم

2022/01/23 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_ابو_نجم تدفعنا التغيرات السياسية على الصعيد العالمي (في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية) وتوجه معظم الأمم نحو الانكفاء القومي، رغم اندماجها اقتصاديًا ومن ثم سياسيًا ضمن المنظومة العالمية بشقيها الامبريالي والاشتراكي لكسر حاجز الاندماج الكلي ضمن هذه المنظومات لاعتبارات قومية، لها أسبابها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأحيانًا الأخلاقية، لتعيد بناء قوميات مرتبطة بالجغرافيا أكثر من الارتباط التاريخي لهذ ......





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