مؤشر في العين قد يكشف خطر الموت المبكر

2022/01/23 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون بريطانيون إلى خوارزمية دقيقة جدا يمكنها فحص شبكية العين وتحديد عمرها، ما قد يساعد الأطباء على تحديد من "يشيخون بسرعة" وبالتالي يكونون عرضة للموت المبكر.

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