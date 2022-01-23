طموحات إشبيلية باللقب تهتز بالتعثر وريمونتادا مجنونة لأتلتيكو

2022/01/23 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط إشبيلية في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي، وذلك أمام سلتا فيغو 2-2 ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم السبت، مانحا ريال مدريد فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى ست نقاط.

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