واشنطن تدين هجوم داعش على سجن يديره الأكراد في سوريا

2022/01/23 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة الأميركية هجوم داعش، الخميس، على مركز احتجاز تابع لقوات الأمن الداخلي في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في محاولة من التنظيم لإطلاق سراح مقاتليه المحتجزين.

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