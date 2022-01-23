اللواء رسول: الحدود العراقية السورية مؤمَّنة بالكامل

2022/01/23 | 05:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قلل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، من خطورة الإرهابيين الهاربين من أحد السجون السورية، مؤكداً أن "الحدود مؤمَّنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى وجود خندق.

وقال رسول، لـ"واع": إن "توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية".

وأضاف أن "القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة لبقايا داعش في التسلل إلى الأراضي العراقية"، مبيناً أن "بقايا داعش ليست لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية كما أن الإرهابيين الهاربين لا يشكلون تحدياً للأجهزة الأمنية".

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