2022/01/23 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الصحفية التركية، سديف كباش، ووضعت رهن الحبس الإحتياطي السبت بتهمة "إهانة الرئيس" بعدما استشهدت بمثل على الهواء مباشرة فسر أنه يستهدف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كما أعلن محاميها.

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