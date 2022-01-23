أمير سعودي يرد على من يردد

2022/01/23 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على من يقوم بترديد عبارات وشعارات "الموت لآل سعود" مؤكدا أن "الموت كتبه الله على جميع خلقه".

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