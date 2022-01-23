بعد استهداف السعودية والإمارات.. فيديو رفع صور الحوثي وسليماني بمسيرة في غزة يثير تفاعلا

2022/01/23 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمسيرات في قطاع غزة رفع فيها صور عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، واللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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