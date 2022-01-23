في اليمن أيضاً...الحرب امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى

2022/01/23 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن كثفت الإمارات حضورها الميداني في معارك شبوة والبيضاء وجنوب مأرب، مستحضرةً القوات الموالية لها والمحسوبة عليها، من "نخبة شبوانية" إلى "العمالقة" ووحدات من قوات طارق صالح، بدا أن اتفاق "الجنتلمان" المٌتَفّاهم عليه، بينها وبين أنصار الله الحوثيين، قد سقط...وفي التفاصيل أن الجانبين الحوثي والإماراتي، توصلا قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وعبر قنوات غير مباشرة، إلى هذا الاتفاق، بعد أن أعلنت أبو ظبي انتهاء حربها في اليمن وعليه، ليقابلها الحوثي، بإخراجها من "مهداف" صواريخه الباليستية وطائرته المسيّرة،

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