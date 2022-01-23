بريطانيا.. نائبة تتهم الحكومة باستبعادها من منصب وزاري لأنها مسلمة

2022/01/23 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن نائبة بريطانية قولها إنها استبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، "بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية".

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