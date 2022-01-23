السعودية.. 6 محددات للطلاب والطالبات المستثنون من العودة الحضورية

2022/01/23 | 07:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت السلطات في المملكة العربية السعودية 7 فئات من الطلاب والطالبات الذي يستثنون من العودة الحضورية للمنشآت التعليمية في المملكة.

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