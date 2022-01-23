2022/01/23 | 07:43 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرابة 60 نزيلاً يباشرون دراستهم الأولية في سجن الناصرية للأحكام الخفيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/23 | 07:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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