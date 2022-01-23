2022/01/23 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من طالبان إلى النروج، السبت، لإجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام مع دبلوماسيين غربيين وممثلين للمجتمع المدني الأفغاني أملا في "تغيير أجواء الحرب" السائدة في البلاد، بحسب الناطق باسم الحركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان في أوسلو لإجراء محادثات تهدف إلى "تغيير أجواء الحرب" في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان في أوسلو لإجراء محادثات تهدف إلى "تغيير أجواء الحرب" في أفغانستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).