رونالدو يوجه رسالة بعد مباراة وست هام يونايتد

2022/01/23 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن ارتياحه بعد فوز فريقه مانشستر يونايتد على ضيفه وست هام يونايتد (1-0)، يوم أمس السبت، في الجولة الـ22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.ووجه رونالدو رسالة بعد المباراة، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: “فوز آخر مهم قبل توقف الدوري الإنكليزي الممتاز، وخطوة أخرى […]

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