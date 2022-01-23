عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور “أوميكرون”.. ما هو؟

2022/01/23 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور “أوميكرون” حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.وقالت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”: “لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)”.وحثت أروادي المرضى الذين […]

ظهرت المقالة عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور “أوميكرون”..



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