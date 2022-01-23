رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب قيود أوميكرون

2022/01/23 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها، وذلك بسبب فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.وقالت أرديرن في حديث للصحفيين، إن “نيوزيلندا ستشدد الاجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19، مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص […]

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