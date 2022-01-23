“واتساب” يطلق ميزة طال انتظارها قريباً

2022/01/23 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب مطورو تطبيق “واتساب” للمراسلات من طرح ميزة طال انتظارها، هي إمكانية نقل “سجل الدردشة” أو المحادثات بين الأجهزة العاملة بنظامي “آندرويد” و”iOS”.وأظهر التحديث الجديد القادم لـ”واتساب” الذي يحمل اسم WhatsApp 22.2.74 beta، إمكانية نقل المحادثات بين الهواتف التي تعتمد نظامي تشغيل مختلفين، كـ”آيفون” و”سامسونغ” على سبيل المثال.وستتطلب عملية نقل “سجل […]

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