في معنى المقاومة وبطلان احتكارها

2022/01/23 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الرواية: في يوم 24 سبتمبر 1982، بعيد الظهر، سار خالد علوان، عضو الحزب القومي السوري العلماني، ذو التسعة عشر عاما، على طول الرصيف، وعندما وصل إلى مقهى ويمبي فتح النار على الجنود الإسرائيليين، فقتل ضابطاً إسرائيلياً بمسدسه وأصاب جنديين مرافقين له. بعد إطلاق النار سار علوان إلى منزله بهدوء. وتقول الأسطورة الشعبية أن علوان كان منزعجًا من رؤيته للضابط الإسرائيلي المصِرّ على دفع فاتورته بالشيكل.أعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مسؤوليتها عن العملية.

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