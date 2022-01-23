احدهما إرهابي.. القبض على اثنين من المطلوبين شمالي بابل

2022/01/23 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، احدهما إرهابي شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من القبض على اثنين من المطلوبين للجهات التحقيقية أحدهما مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة”.وأضافت، أنه “تم اتخاذ […]

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القبض على اثنين من المطلوبين شمالي بابل أولاً على ايرث نيوز.

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