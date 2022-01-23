دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على مهاجمة إعلامية بلبنان بسبب لونها: حمقى بخدمة إيران

2022/01/23 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغويل فيرنانديز، على الضجة العنصرية التي أثارتها انتقادات للإعلامية اللبنانية، داليا أحمد بسبب لون بشرتها.

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