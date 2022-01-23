بريطانيا تكشف معلومات استخباراتية عن خطة روسيا في أوكرانيا

2022/01/23 | 08:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لديها معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تخطط "لتنصيب زعيم موال لها في كييف" في الوقت الذي تنظر في غزو واحتلال أوكرانيا".

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