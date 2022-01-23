الكعبي: تقارب الاتحاد الوطني من الاطار التنسيقي بحاجة الى تغيير مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/01/23 | 08:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الاحد، ان تقارب الاتحاد الوطني الكردستاني من الاطار التنسيقي بحاجة الى تغيير مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية من اجل تحقق الغرض من التقارب.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي يرفض رفضا قاطعا اي تجديد للرئاسات الثلاث وعلى اساس ذلك تمت الموافقة على اجراء الانتخابات المبكرة بهدف التغيير […]

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