السورجي: الاتحاد والديمقراطي سيبحثان ملف مرشحي رئاسة الجمهورية

2022/01/23 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الأحد، ان الاتحاد والحزب الديمقراطي سيناقشان خلال الأيام الجارية ملف مرشحي رئاسة الجمهورية وحسم الموضوع بالكامل.وقال السورجي في تصريح لـ /ألمعلومة/، ان “وقال ان “التحالف مابين التيار الصدري والحزب الديمقراطي والأحزاب السنية بدا واضحا في جلسة البرلمان الأولى وتم فيها جمع اكثر من 200 صوت […]

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