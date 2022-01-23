2022/01/23 | 08:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاحد، عن اطلاق ترويج وصرف قروض السكن والقروض الشخصية الميسرة في اطار مبادرة البنك المركزي.

وقال مصدر بالمصرف في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم اطلاق ترويج وصرف قروض السكن والقروض الشخصية في اطار مبادرة البنك المركزي".

وأضاف أنه "بالنظر الى الاستفسارات الواردة من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، نود اعلام الجمهور بامكانية ترويج وصرف قروض المبادرة المذكورة وحسب الضوابط والتعليمات".

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