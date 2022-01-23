تعرف على ترتيب الفرق في الدوري الإسباني لغاية الان

2022/01/23 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد الدوري الإسباني بإثارة وحماس متوقع خاصة بعد سلسلة التغيرات المختلفة التي عاشتها فرق الدوري الإسباني.برشلونة يدخل الليجا للمرة الأولى من 17 موسمًا دون القائد والهداف التاريخي ليونيل ميسي، بينما يغيب سيرخيو راموس أيضًا عن ريال مدريد، إذ تجمع الثنائي في باريس سان جيرمان.يتأهل رباعي الصدارة في الدوري الإسباني مباشرةً إلى […]

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