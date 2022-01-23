 القبض على اثنين من المطلوبين في بابل

2022/01/23 | 08:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، احدهما إرهابي شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إن “مفارزها تمكنت من القبض على اثنين من المطلوبين للجهات التحقيقية أحدهما مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب) في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمالي المحافظة”.وأضافت، أنه “تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهما من قبل […]

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