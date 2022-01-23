الحمامي: الاطار التنسيقي متماسك والحديث عن انقسامه مجرد “شائعات”

2022/01/23 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، الأحد، ان الاطار التنسيقي متماسك بجميع كتله واطرافه وتوجهاته السياسية، لافتا الى ان الحديث عن وجود انقسام داخل الاطار ماهي الا مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.وقال الحمامي في تصريح لـ /ألمعلومة/، ان “تغريدة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشأن الاطار التنسيقي تؤكد […]

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