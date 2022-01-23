المصرف الزراعي يعلن عن اطلاق قروض الإسكان للمواطنين

2022/01/23 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المصرف الزراعي، اليوم الاحد، عن إطلاق وترويج عدة أنواع من القروض للمواطنين ضمن مبادرة البنك المركزي.وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنظر الى الاستفسارات الواردة من فروع ومكاتب المصرف بخصوص قروض مبادرة البنك المركزي العراقي، نود اعلام الجمهور بامكانية ترويج وصرف قروض المبادرة المذكورة وحسب الضوابط والتعليمات”.يشار […]

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