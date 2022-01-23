وزير خارجية الكويت من لبنان: سحب السفير لا يعني قطع العلاقات

2022/01/23 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن سحب السفير لا يعني قطع العلاقات

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