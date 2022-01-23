خبير امني: جريمة العظيم تؤكد وجود تراخي امني ضمن المنظومة العسكرية

2022/01/23 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الامني علي الوائلي، الأحد، وجود تراخي امني في بعض قطعات محافظة ديالى، لافتا الى ان ديالى بحاجة ماسة الى احداث تغييرات امنية كبيرة من اجل ضبط الامن والقضاء على الارهاب.وقال الوائلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ما حدث من خرق ارهابي بمحافظة ديالى في العظيم يؤكد وجود تراخي كبير ضمن […]

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