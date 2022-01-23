إحذر الكآبة - سناء أبو شرار

2022/01/23 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_أبو_شرار في عدة تقارير فرنسية تم نشرها في مجلة " نيروإيماج" حول الكآبة ، يتحدث الباحثون بهذه التقارير بأن الأشخاص المصابون بالكآبة توجد لديهم صعوبة في التركيز والتذكر ، وصعوبات ذهنية مرتبطة بأن أدمغتهم تعمل اكثر من اللازم ، وتم ملاحظة أن الأشخاص المكتئبين يبذلون جهد أكبر للتذكر والقيام بعمليات ذهنية صعبة أو معقدة أكثر من الأشخاص الطبيعين ، وكأن الكآبة تغطي نقص ذهني فيما يتعلق بأي نشاط عقلي ، فيفتقدون القدر ......





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