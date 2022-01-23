الحركة النسوية - صالح مفقوده

2022/01/23 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صالح_مفقوده أولا-المرأة عبر العصور، نظرة تاريخية.بقي الإنسان في العصور السحيقة ردْحًا من الزمن هائمًا في الطبيعة، يتغذّى على الأعشاب ويحتمي من شرور الطبيعة بالطبيعة نفسِها، وحين يلتقي الذكر بالأنثى كانا يَحُسَّانِ برغبة الاتصال وحنين اللّقاء، وينتج عن اللقاء الحميمي الجِنْسي توالدُ البشر، ولم يربط الإنسان الأول بين الإخصاب ودور الذكر، بل كان يعتقدُ أن روحًا تحلُّ بالأنْثى فيجعلها تَحْبُل ( ).



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