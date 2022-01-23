الباهي الأدغم : مسيرة مناضل تونسي تدرس قرنا - منصف سلطاني

2022/01/23 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصف_سلطاني - الباهي الأدغم : ولد في 10 جانفي 1913 و توفي في 13 أفريل 1998.



- ولد الباهي الأدغم في حي باب الأقواس من ربض باب سويقة بالعاصمة.



بعد أن أتمّ دراسته الابتدائية، نجح في مناظرة الدخول إلى المدرسة الصّادقية التي التحق بها في مستهلّ السنة الدراسية 1927– 1928.



وقد واصل بها دراسته إلى أن أحرز دبلوم ختم الدروس الثانوية في آخر سنة 1933.



- رأى هذا الباهي الأدغم أنّ النّشاط السياسي الذي يقوم به ......





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