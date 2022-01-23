اليوم.. المنتخب العراقي يغادر الى طهران للقاء نظيره الإيراني

2022/01/23 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، بان المنتخب الوطني سيغارد هذا اليوم الى العاصمة الايرانية طهران.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، أنه “يغادر منتخبنا الوطني في الساعة 12 من ظهر هذا اليوم الى العاصمة الايرانية طهران”.وأضاف ان “المنتخب سيخوض مباراة امام ايران يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كاس […]

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المنتخب العراقي يغادر الى طهران للقاء نظيره الإيراني أولاً على ايرث نيوز.

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