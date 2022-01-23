وزيرة بريطانية: تمت اقالتي بسبب عقيدتي الاسلامية

2022/01/23 | 09:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقالت وزير الدولة للنقل السابقة في بريطانيا، النائبة المحافظة الحالية في برلمان البلاد، نصرت غني، إنها أقيلت من منصبها الوزاري عام 2020 بسبب عقيدتها الإسلامية.وفي حديث لصحيفة “صنداي تايمز” أوضحت غني، النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاما من عمرها، التي استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس …

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