هل يؤثر التوتر على نسبة السكر في الدم؟.. اليك الاجابة

2022/01/23 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ الشعور المخيف بالتوتر له عدة أشكال وأعراض على جسم الإنسان، من زيادة معدل ضربات القلب، إلى ارتجاف الأيدي، وتشتت الدماغ، والنضال من أجل أخذ نفس عميق.كما يؤثر التوتر على الكثير من وظائف الجسم، وهذا يشمل تنظيم نسبة السكر في الدم، بحسب ما ذكر موقع “healthdigest”.تحتاج أجسامنا إلى السكر لتوليد الطاقة والبقاء […]

ظهرت المقالة هل يؤثر التوتر على نسبة السكر في الدم؟..



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