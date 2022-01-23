قانونيون يضعون البرلمان امام مسؤولياته: حاسبوا من يعطل الاعدامات

2022/01/23 | 09:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعا رئيس لجنة عمداء القانون في الجامعات العراقية ميري كاظم الخيكاني، الاحد، الى ضرورة إجراء مجلس النواب مساءلة الجهات المعنية بالتقصير والتعطيل في ملف تنفيذ احكام الإعدام.وقال الخيكاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وفقاً للقانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدر من محاكم الجنايات تُميّز وجوباً وترسل إلى محكمة […]

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