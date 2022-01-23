مصرف حكومي يطلق القروض السكنية والشخصية

2022/01/23 | 09:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق ترويج وصرف قروض السكن والقروض الشخصية في اطار مبادرة البنك المركزي.

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