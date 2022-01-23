مصرف الرافدين يعلن تسديد ديون اهم المشاريع الاستثمارية

2022/01/23 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن المشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها ومنحها القروض اللازمة وتسديد مبالغها بالكامل.وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “هناك مشاريع استثمارية تم تقديم القروض المالية لها من قبل المصرف لغرض انشاء وتأهيل المجمعات السكنية والمراكز التجارية والمشاريع الخدمية الاخرى واستيفاء مبالغ تلك القروض […]

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