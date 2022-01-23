تحويل أوراق التبغ إلى “معمل” لإنتاج بروتينات فيروس كورونا

2022/01/23 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طوّر علماء التكنولوجيا الحيوية تقنيات لإنتاج جزيئات معدّلة لبروتين فيروس كورونا الجديد في أوراق التبغ واستخدامها كأساس للقاح COVID-19 الأنفي.أفاد بذلك المكتب الصحفي للمركز الفدرالي لبحوث التكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وقال رئيس مختبر مركز البحوث الفدرالية للتكنولوجيا الحيوية نيفولاي رافين:” يمكن أن يصبح هذا البروتين أساسا للقاحات أنفية […]

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