إنقاذ “اربعيني” حاول الانتحار في شط الحلة بسبب الخيانة!

2022/01/23 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، اليوم الاحد، بإنقاذ مواطن في الاربعينات من العمر من الانتحار غرقا في شط الحلة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز الشرطة النهرية التابعة لشرطة بابل قامت بإنقاذ مواطن بالاربعينات من عمرة من الانتحار غرقا عبر إلقاء نفسة من جسر بتة وسط مدينة الحلة”.وأضاف أن “الضحية […]

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