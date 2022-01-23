حكومة الكاظمي تواجه جملة انتقادات وتأكيدات على عدم تجديد ولايتها

2022/01/23 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية، الاحد، الحكومة الحالية بقيادة مصطفى الكاظمي، إزاء جملة ملفات بينها سياسية وخدمية، لافتة الى رفض تجديد ولايتها وكذلك إعادة الأسماء القديمة في الرئاسات الثلاث الى الواجهة مرة أخرى.وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي لـ /المعلومة/، ان “بعض الأطراف تعد أدوات للمشروع الصهيوني الأميركي في العراق، حيث يضع تحالف […]

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